Femminicidio | da neologismo a reato autonomo penale

La novità arriva con un 8 marzo 2025: ilcon il governo Meloni diventain codice.Come fu per l’omicidio stradale con il governo Renzi.ll Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge “per l’introduzione del delitto die altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.“Si introduce la nuova fattispeciedi ‘’ che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo“.daregistrato da Treccani nel 2008, e nel 2023 da Treccani selezionato come parola dell’anno, e questo la dice lunga sugli omicidi di genere in Italia che sono bollettini di guerra, acon ergastolo nel CdM di venerdì 7 marzo.