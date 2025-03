Oasport.it - Federica Brignone riflette: “Istinto, ma anche tattica. A La Thuile dovrò rimanere calma. E Robinson non molla…”

Leggi su Oasport.it

non si ferma più e vinceil gigante di Are, firmando il miglior tempo in entrambe le med imponendosi con un margine di 1.36 sulla rivale neozelandese Alice. L’azzurra, ormai saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 322 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, può ancora imporsi nella classifica di specialità in attesa delle finali di Sun Valley.“Mi piace molto la pista di Are, dove bisogna sempre spingere. Nella prima mforse ho tagliato un po’ troppo le linee, in alcuni tratti avrei potuto fare meglio. Nella seconda mi sono lasciata andare e le cose sono fortunatamente andate bene, nonostante un grande rischio a circa quindici porte dalla conclusione, dove sinceramente ho pensato che la gara fosse andata, perché ho perso tanta velocità e poi arrivava una bella fetta di piatto.