Oasport.it - Federica Brignone nona nella classifica delle più vincenti di tutti i tempi. E in gigante è già sul podio…

sta disputando la miglior stagione della carriera ed è sempre più vicina alla conquista della seconda Sfera di Cristallo assoluta, dopo quella del 2019-2020. La valdostana, con la splendida vittoria odierna neldi Are, ha ottenuto il nono successo stagionale nel circuito maggiore (senza contare quindi l’oro ai Mondiali di Saalbach) ed è in corsa per aggiudicarsi ben tre Coppe del Mondo di specialità.I numeri dell’azzurra sono impressionanti e la proiettano di dirittoleggenda dello sci alpino globale e dello sport italiano a tutto tondo, in attesa di provare a salire finalmente sul gradino più alto del podio anche ai Giochi Olimpici (nel 2026 potrà provarci a Cortina in almeno due-tre gare). Nel frattempoha raggiunto la tedesca Katja Seizinger (con 36 affermazioni) al nono posto tra le sciatrici con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo.