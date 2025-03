Thesocialpost.it - Federica Brignone indomabile, vittoria assoluta nel gigante di Aere. Goggia fuori

Leggi su Thesocialpost.it

ha regalato un’altra giornata memorabile allo sci italiano, dominando lo slalomdi Coppa del Mondo ad Aare, in Svezia. L’atleta valdostana, grazie a due manche impeccabili, ha fermato il cronometro su 1’52?67, dimostrando una volta di più la sua versatilità e il suo straordinario stato di forma. Sulle nevi della pista Stoertloppsbacken,ha imposto un ritmo insostenibile per le avversarie, rifilando distacchi importanti e confermandosi una delle migliori interpreti della disciplina. Quella di oggi rappresenta per lei la 36ªin carriera e l’81° podio, un risultato che la consacra come una delle grandi leggende dello sci italiano.Una gara di alto livelloLadiassume un valore ancora maggiore considerando il contesto competitivo della gara.