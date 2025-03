Agi.it - Federica Brignone domina il gigante di Are, Goggia è fuori

AGI -, la "tigre delle nevi", non si ferma più e festeggia l'8 marzo, festa della donna, con un trionfo stupendo. A dir la verità, per lei, tra una gara di slalom, supero discesa libera, c'è poca differenza, perché mai come in questa stagione ha dettato la sua legge. Una legge fatta di grinta, unita a una sciata perfetta, veloce, compatta, agile nel cambiare assetto su ogni pista e, soprattutto, di forte autocritica. È proprio quest'ultimo aspetto che fa diun personaggio e una campionessa nello stesso momento. Il trionfo di Are Il trionfo nello slalomdi Are non è solo questione di numeri e record aggiornati, ma anche della consapevolezza che la Coppa del mondo generale (sarebbe la sua seconda dopo quella del 2020), a sei gare dal termine - esclusi i due slalom speciali - della stagione, è vicina.