Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Rush FUT Birthday (ricchi premi!)

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato NuovoFUTda fare inuscito in data 8 marzo 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoFUTGioca l’eventoflash “Divertimento sfrenato” e completa questoper ottenere Christian Benteke FUT, PS, un consumabile EVO +1 mosse abilità (applicabile a un oggetto giocatore con TOT max 89) e pacchetti bonus.non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 4finale: 1x FUTBenteke Non scambiab.Inizio 8 marzo – Scadenza: 11 marzo Vincine 2Vinci 2 partite nell’eventoflash Divertimento sfrenato.o: 1x 82+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.