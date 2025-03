Ilrestodelcarlino.it - Fano, sulla sicurezza è giro di vite: nomine e misure

, 8 marzo 2025 – Delega allaper StePollegioni, che affiancherà il sindaco Luca Serfilippi, tenendo i contatti con il territorio e mettendo a disposizione dell’amministrazione comunale la sua personale esperienza (ex carabiniere in pensione). L’incarico sarà a titolo gratuito, ma Pollegioni disporrà di un ufficio nel comando della Polizia locale. La nomina è stata ufficializzata ieri mattina dal primo cittadino che ha anche annunciato l’istituzione dei vigili di quartiere. “Pollegioni, persona che stimo e conosco da tempo, con grande esperienza nel settore della– ha spiegato Serfilippi – si occuperà del coordinamento tra istituzioni e cittadini. Lanon si costruisce solo con i controlli, ma anche con il dialogo e la collaborazione. In particolare Pollegioni mi affiancherà nel lavoro che stiamo portando avanti da mesi in stretta collaborazione con la prefettura, la questura, i comandi di carabinieri e guardia di finanza”.