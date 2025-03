Internews24.com - Fabregas lancia Nico Paz: «E’ talentuoso, ma deve fare questa cosa»

di Redazioneha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Como e Venezia: le dichiarazioniCesc, tecdel Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari casalingo contro il Venezia. Di seguito le sue dichiarazioni, che si sono concentrate anche suPaz, obiettivo di mercato anche dell’Inter.LE PAROLE – «Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Loro hanno calciato poco in porta e ti lasciavano giocare. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo dico anche se avessimo vinto 1-0.Paz? E’maagire un po’ di iniziativa sua, qualità e talento sono con lui. Luila differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando».LE PAROLE – «Analizzo la partita: non abbiamo saputo gestire la gara dopo 65 minuti, potevamomeglio.