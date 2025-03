Biccy.it - Ex vippone pronto per Uomini e Donne: “Andrà benissimo”

Dopo Gianluca Costantino un altro exper partecipare a. In questo caso si tratterebbe di un ritorno alla corte di Maria De Filippi, perché il personaggio in questione è stato ospite del dating show un anno fa. Giucas Casella in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv si è detto prontissimo a corteggiare Tina Cipollari, con la quale ha avuto anche un’amicizia speciale molti anni fa.“Sonoad andare e sono sicuro che finirà. Maria fammi venire in studio. Sonoa corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me. Vedo già la scena di noi due che abbandoniamo lo show sotto una romantica pioggia di petali di rosa.Credo che in amore sia molto più importante la passione del conto in banca.