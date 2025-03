Ilrestodelcarlino.it - Ex caserma, affidamento temporaneo

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per l’a privati di spazi all’interno dell’ ’ExUmberto I’ di Ascoli, con l’obiettivo di rigenerare e valorizzare l’edificio attraverso eventi, attività culturali e manifestazioni, in attesa della sua futura destinazione a housing universitario e altre funzioni pubbliche. La ExUmberto I è un complesso di grande valore storico e identitario: su quest’area sorgeva il convento di Santa Maria delle Vergini che in seguito alla soppressione degli ordini religiosi avvenuta nel 1861, fu demolito e la superficie destinata a distretto Militare. Gli spazi del compendio, che saranno disponibili a partire dal mese di giugno, sono stati suddivisi all’interno del bando in due ambienti, A e B, sui quali bisognerà presentare un’unica offerta di temporary use.