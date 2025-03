Fanpage.it - Evita, 40enne single che vuole essere madre: “Ho i soldi ma lo Stato dice no”. Ora la Consulta decide sulla Pma

La Corte Costituzionale si esprimerà il prossimo 11 marzo sul caso diche vorrebbe ricorrere alla procreazione assistita, ma in Italia la legge non glielo permette, perché lo consente solo alle coppie eterosessuali. "Da qualche anno ho preso coscienza del fatto che vorrei avere un figlio, ma fino ad ora non ho trovato la persona giusta", racconta in un'intervista a Fanpage.it.