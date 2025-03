Ilgiorno.it - Eva Mameli rivoluzionaria. L’affascinante storia della madre di Calvino

Leggi su Ilgiorno.it

Italoè noto a tutti per i suoi racconti e il suo percorso letterario, ma se è vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, dietro a una grande scrittore, c’è una grande mamma. In occasionegiornata internazionaledonna, la biblioteca comunale di Travacò Siccomario “C. Protti“, in collaborazione con l’associazione Vivere tra due fiumi, domani (domenica) alle 15,30 nella sala conferenze Ermanno Bonazzi, propone un pomeriggio alla scoperta di una, Eva. È stata lei a dare alla luce Italo, tra i più grandi letterati del nostro Paese, ed è lei che merita di essere conosciuta per la suaaffascinante, tra studi, ricerche e insegnamento. Botanica e naturalista, Eva nasce a Sassari il 12 febbraio 1886 e, dopo la morte del padre, Giovanni Battista, alto ufficiale dei carabinieri, si trasferisce a Pavia dove ha abitato per partesua vita.