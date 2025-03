Ilrestodelcarlino.it - Eusepi spinge la Samb:: "Abbiamo un obiettivo"

Umbertoinsieme a Federico Moretti e Michael D’Eramo è uno dei grandi ex Ancona in casa. Il capitano rossoblù con i biancorossi ha esordito in B proprio al Del Conero realizzando il gol vittoria sull’Empoli. Domani torna da avversario in un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. "Si tratta di una gara difficile -dice ai microfoni di Tvrs- ma allo stesso tempo importante. Conosciamo la forza dell’Ancona, anzi la formazione dorica è quella che mi ha maggiormente impressionato nel girone di andata. Da parte nostra ce la metteremo tutta per disputare una grande partita e per portare a casa un altro risultato positivo. Il nostroè quello di disputare due match importanti prima della sosta. La prima è andata bene con l’Isernia e vogliamo ripeterci anche domenica". Arrivare alla sosta sulle ali dell’entusiasmo potrebbe significare molto per la