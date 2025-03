Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2025, Gabriele Corsi e BigMama sono i commentatori dell’edizione italiana

Sarannodell’, che si terrà a Basilea, in Svizzera. Una coppia inedita, sia per formazione sia per esperienze, che farà il suo debutto assoluto all’edizione numero 69 della competizione europea. L’annuncio è arrivato durante il Tg1.arriva all’appuntamento consecutivo numero 5 alla conduzionedell’e alla sua serata numero 13.sarà invece alla sua prima esperienza.I due conduttori commenteranno le esibizioni degli artisti in gara e le performance degli ospiti durante le tre serate in diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea. L’Italia sarà rappresentata da Lucioche si esibirà durante la prima semifinale, martedì 13 maggio su Rai 2, per poi competere sabato 17 maggio, nella finalissima in onda su Rai 1, con gli altri 25 finalisti.