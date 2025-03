Movieplayer.it - Eurovision 2025: Gabriele Corsi e una cantante molto amata saranno i conduttori per l'Italia

Unaaffiancheràalla conduzione dell'edizionedell', che vedrà in gara Lucioper l'. L'Song Contestvedrà una coppia inedita, per l', alla conduzione dell'evento che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. A dare l'annuncio a sorpresa è stato il TG1, nell'edizione delle 20:00 del 7 marzo, svelando che ad affiancare il presentatore, sarà lae rapperna BigMama. Lasarà alla sua prima esperienza come conduttrice, che arriva come ciliegina sulla torta a coronare un anno di successi e soddisfazioni. Insieme al'ormai veterano dell'evento, commenteranno tutti i cantanti in gara, compreso il partecipante nostrano, Lucio. BigMama e: .