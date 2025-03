Lapresse.it - Europei indoor di atletica, oro per Iapichino e Diaz

Larissaha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo aglididi Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Con la misura di 6.94 metri, primato stagionale, al terzo tentativo, l’argento aglidi Roma 2024, ha battuto la svizzera Annik Kalin (6.90m) e la tedesca campionessa olimpica a Tokyo 2020, Malaika Mihambo (6.88m).? LARISSACAMPIONESSA EUROPEAAAAA Capolavoro dell’azzurra nel salto in lungo: 6,94 aglidi Apeldoorn, trionfa 27 anni dopo mamma Fiona May pic.twitter.com/Cuo1wfy1UW—Italiana (@italia) March 8, 2025di, oronel salto triploUn altro oro è arrivato da Andynel salto triplo. L’azzurro ha vinto con un balzo a 17.71m, a soli 4 cm dal suo personale. Splendida medaglia di bronzo per l’altro azzurro Andrea Dallavalle, preceduto solo dal tedesco Hess argento.