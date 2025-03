Europei Indoor di Atletica meraviglia nel salto triplo | Diaz oro e Dallavalle bronzo

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 8 marzo 2025 – L’Italia vince la prima medaglia d’oro ai campionatidileggera in corso di svolgimento ad Apeldoorn in Olanda.La conquista Andynelcon la misura di 17,71. Alle spalle dell’azzurro il tedesco Max Hess con 17,43 e l’altro italiano Andreacon 17,19. (Fonte Adnkronos)Il racconto della gara – Fonte FIDAL/fidal.itLa finale di Andreainizia con un buona 17 metri esatti, ottenuti senza rischiare, lasciando quasi dieci centimetri sull’asse di battuta. Fa subito paura il tedesco Max Hess con un eccellente 17,43 che incrementa la sua ‘world lead’ (era 17,41) per candidarsi a una medaglia pesante, invece Andysi sbilancia al primo balzo e non fa meglio di 16,37, al terzo posto provvisorio. È in grande condizione: atterra lontano al secondo tentativo, nei dintorni della misura del leader, ma è nullo di otto centimetri.