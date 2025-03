Europei Indoor di Atletica Matteo Sioli fa la gara perfetta | è bronzo nell’alto

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 8 marzo 2025 – Un personale di 2,29 e un grande talento.si prende uno splendidoaglidi, in svolgimento ad Apeldoorn. L’Azzurro, già argento continentale Under 20 del 2024, tesse unae sale sul podio.Manuel Lando si ferma ai piedi del podio con 2,26, realizzando unaottima.Il racconto della– Fonte FIDAL/fidal.itContinuano i brividi azzurri sulla pedana dell’alto con la medaglia diper, a soli diciannove anni. Un talento già protagonista a livello assoluto, dopo l’argento mondiale under 20 della scorsa estate, capace del personale di 2,29 alla seconda prova per prendersi il podio. È una serata da ricordare anche per Manuel Lando, quarto con tre salti buoni in rapida successione: non solo 2,17 e 2,22 ma anche il 2,26 del personal best eguagliato, provvisoriamente al comando insieme all’ucraino Oleh Doroshchuk.