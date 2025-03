Sport.quotidiano.net - Europei indoor di atletica, la Toscana vale oro: Iapichino e Diaz trionfano

Apeldoorn (Olanda), 8 marzo 2025 – La spedizione azzurra trionfa e laoro. Anche Larissavince la medaglia d'oro: nel salto in lungo ai campionatidileggera di Apeldoorn la fiorentina si impone con la misura di 6,94 precedendo la svizzera Annik Kaelin (6.90) e la tedesca Mihaila Mihambo (6,88). Un successo che arriva 27 anni dopo quello della mamma Fiona May. Italy's AndyHernandez competes during the men triple jump final of the European AthleticsChampionships at Omnisport in Apeldoorn on March 8, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP) Poco prima l'azzurro Andy Díaz Hernández, cubano naturalizzato italiano che gareggia per la Libertas Unicusano Livorno, aveva conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo saltando 17,71 metri, mentre Andrea Dallavalle ha centrato il bronzo in 17,19 metri.