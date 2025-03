Thesocialpost.it - Europei indoor di atletica: doppio oro per l’Italia con Diaz e Iapichino, bronzo per Dallavalle e Sioli

Leggi su Thesocialpost.it

brilla aglidiconquistando due ori nella terza giornata di gare. Dopo il trionfo di Andynel salto triplo, è Larissaa portare in alto il tricolore vincendo il salto in lungo, confermando le attese della vigilia e scrivendo il proprio nome tra le stelle della specialità.A completare il successo azzurro nel triplo arriva anche ildi, che chiude una gara straordinaria alle spalle del compagno di squadra. Un podio a forti tinte italiane che contribuisce a far salireal terzo posto del medagliere, dietro solo a Norvegia e Francia.Grande impresa anche del giovane Matteo, appena 19enne, che conquista ilnel salto in alto, mostrando talento e carattere alla sua prima grande esperienza internazionale.Sul fronte delle qualificazioni, Ludovica Cavalli raggiunge la finale dei 3.