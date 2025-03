Europei Indoor di Atletica brilla la stella di Larissa | l’Azzurra conquista l’oro nel lungo

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 8 marzo 2025 – 6,94 al primo salto e al primo colpo proiettaIapichino al primo gradino del podio aglidifirma una gara straordinaria nel, in finale, davanti agli occhi felici di mamma Fiona May, seduta sugli spalti.Per l’atleta tricolore è il primo oro internazionale da Senior, dopo una sconfinata bacheca di medaglie, tra cui l’argento continentale a Roma nel 2024.L’Italia colleziona 4 medaglie ad Apeldoorn, nella terza giornata in programma: 2 ori e 2 bronzi.“Sono decisamente commossa. Una gara difficile, ritmi serrati e veloce. E’ stato bellissimo, c’ho creduto fino in fondo, non mi sono tirata indietro e volevo spaccare tutto (ride). Sono fiera di me stessa. Prendere la medaglia più bella, alla fine volevo vincere. Il primo titolo da senior.