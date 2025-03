Oasport.it - Europei atletica indoor 2025 oggi in tv: orari 8 marzo, programma, streaming, italiani in gara

sabato 8andrà in scena la terza giornata deglidi: la rassegna continentale al coperto prosegue ad Apeldoorn (Paesi Bassi), con un’intensa serata ricca di medaglie e preceduta da una mattinata ricca di qualificazioni e batterie. L’Italia si gioca carte molto importanti nella penultima giornata della competizione e si affiderà ad alcune delle punte di diamante del movimento tricolore.Andy Diaz e Andrea Dallavalle saranno tra i grandi favoriti del salto triplo insieme al tedesco Max Hess e sognano il grande colpaccio. Larissa Iapichino insegue una medaglia nel salto in lungo, dove potrebbe profilarsi un duello con la tedesca Malaika Mihambo. Manuel Lando e Matteo Sioli potrebbero essere delle sorprese nel salto in alto, mentre Roberta Bruni disputerà la finale del salto con l’asta nel giorno del suo compleanno insieme a Elisa Molinarolo.