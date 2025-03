Internews24.com - Eto’o, l’ex Inter vince il ricorso con la CAF: ecco quanto gli verrà risarcito, le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazione, novità importanti per, l’attaccante un tempo nerazzurro ha vinto ilcon la CAF:glie cosa succede Arrivano novità per Samuelattaccante dell’– indimenticato marcatore tra i tifosi nerazzurri a cavallo tra il 2009 ed il 2019 – potrà candidarsi al Comitato esecutivo della CAF. Parliamo, naturalmente, della Confederazione calcistica africana. L’attaccante è infatti uscito vincitore dalpresentato direttamente presso Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.Il motivo? Semplice, contestare la decisione della CAF dopo l’esclusione dello stesso Eto ritenendolo non idoneo. Ma non solo, arisulta la stessa CAF sarebbe stata allo stesso tempo condannata a risarcireper ben 8 mila franchi svizzeri.