Lanazione.it - Estorsioni a scuola, studenti delle medie taglieggiati da ragazzini più grandi. Preside scrive al sindaco

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 8 marzo 2025 – “Leai nostri alunni hanno causato tanta preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico e anche glinon si sentono sicuri. Il Comune restituisca un clima di serenità nella”. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tongiorgi, Beatrice Lambertucci, ha scritto una lettera aldi Pisa Michele Conti affinché intervenga per risolvere il problemache si sono verificate ai danni di alcuni alunniscuoleMazzini a Porta a Lucca. Il fatto è esploso nelle ultime settimane quando alcuni, all’uscita mattutina e pomeridiana da, sono stati avvicinati più volte da ragazzi piùche li hanno letteralmente minacciati con frasi tipo “svuota le tasche e dammi i soldi”. Episodi non casuali, bensì studiati dai malintenzionati che, appostati nelle strade meno frequentate nei pressi dell’istituto, avrebbero intercettato più volte degli alunni per derubarli.