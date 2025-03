Sololaroma.it - Esposito, Roma in campo e sul mercato: riscatto Empoli e prezzo per l’estate

Ennesimo test di maturità all’orizzonte per la, per centrare il 12° risultato utile consecutivo in campionato, proseguire in una rinnovata lotta Europa ed arrivare carica a molla giovedì sera al San Mames di Bilbao. Di fronte unalla disperata ricerca di punti salvezza, con Ranieri pronto a lanciare Soulé al posto di Dybala ea qualche altro accorgimento tattico per gestire le energie. A sostenere l’attacco dei toscani sarà come sempre Sebastiano, che pur non vivendo un gran momento (7 gare di fila senza gol) resta il faro della squadra.Per lui 10 reti e 2 assist in 26 presenze stagionali, cosa che ha inevitabilmente acceso i fari su un attaccante di soli 22 anni e con ancora ampi margini di miglioramento.nel suo destino ine forse anche sul, perché, come riportato da Gazzetta.