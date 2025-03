Ilrestodelcarlino.it - Esplosione in casa, morta la 63enne ustionata

San Severino (Macerata), 8 marzo 2025 – Ha lottato per oltre una settimana, ma le ferite e le ustioni sul suo corpo erano troppo gravi. Ècosì purtroppo Paola Paparelli, lache il 27 febbraio scorso, nel rientrare nella sua abitazione in località Granali di San Severino, è rimasta vittima di un’probabilmente dovuta a una perdita di gas da un bombola. Accorsi dopo lo scoppio con i vigili del fuoco di Tolentino, i sanitari del 118 avevano dapprima trasferito la donna, ancora cosciente, al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza, e poi per lei era scattato il ricovero nel centro grandi ustioni dell’ospedale di Pisa. Ed è lì che la sua vita si è interrotta nella notte di ieri. L’allarme era scattato nel pomeriggio del 27 febbraio, intorno alle 17. La donna era rientrata in, nelle campagne settempedane, in località Granali.