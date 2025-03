.com - Esplode in volo la capsula della Starship di Elon Musk: secondo test fallito

La missione doveva simulare il collocamento in orbita di satelliti, ma si è conclusa con un’esplosione a 150 km di altitudine, la Nasa aveva previsto di usareper le future missioni lunari.Il lancio di SpaceX(6 marzo 2025 AP)di SpaceX: nuova esplosione per il razzo diSi è concluso con un fallimento, ovvero la seconda esplosione nell’ottavo, il veicolo spaziale chesogna di portare un giorno su Marte e che la Nasa ha prenotato per le future missioni lunari.Il lancio è avvenuto il 6 marzo alle 17:30 locali (le 00:30 italiane del 7 marzo) dalla base di Boca Chica, Texas. Dopo una prima fase apparentemente riuscita, laè esplosa a 150 km di altitudine, vanificando il.A causa dell’incidente, sono stati sospesi alcuni decolli aerei locali per il rischio di collisione con i detriti.