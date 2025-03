Secoloditalia.it - Esplode il “campo Serra”: la piazza pro Europa fa esplodere la Cgil. Anche l’Anpi e l’Arci si sfilano

Allora, si fa prima a dire chi non aderisce allainvocata da Michelesu Repubblica. Giuseppe Conte ha già detto no alla “chiamata” per il 15 marzo per la manifestazione per l’e per l’Ucraina.aveva invitato associazioni, sindacati e partiti a partecipare, mettere da parte i personalismi e invece l’iniziativa ha avuto un effetto deflagrante sul cosiddettolargo. Conte dice no, Schlein e Calenda invece ci saranno.romana si sfila, mentreha intenzione di organizzare un’altra. Il vero sconquasso sta avvenendo nella. Landini vorrebbe esserci. Ma i suoi lo stanno contestando sui socials. Soprattutto la minoranza interna del sindacato rosso, con Eliana Como, non ammette sfumature: «Non in mio nome». Simpatizzanti stanno lanciando appelli: “Lanon partecipi”: dicono no a una manifestazione che chiede di impegnarsi militarmente in sostegno dell’Ucraina.