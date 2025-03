Serieanews.com - Esonero Conceicao, nuovo ribaltone in panchina: il “normalizzatore” per rialzare la testa

Leggi su Serieanews.com

, in casa Milan ecco ilin: Ibra ha chiuso con iltecnicoin: il “” perla– SerieAnewsUna polveriera totale Milanello. E, con esso, anche via Aldo Rossi, la sede della dirigenza che non sa che pesci prendere. La situazione in casa rossonera è quasi drammatica – dal punto di vista sportivo s’intende – ed in classifica il Milan è addirittura nono in classifica.Di fatto siamo quasi alla bandiera bianca alzata, con obiettivi falliti uno dietro l’altro: dal mancato raggiungimento degli ottavi di Champions League ad una lotta scudetto abbandonata fin troppo presto. E, successivamente, anche la corsa per il quarto posto andata a farsi benedire.Colpa di prestazioni deludenti, sconfitte e pareggi a raffica dovuti probabilmente anche ad uno spogliatoio che sembra spaccato.