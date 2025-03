Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Inter e Napoli le più attrezzate. Ricci? Non al posto di Calhanoglu!»

David Di, ex calciatore italiano, ha rilasciato un’vista-News. Il pareggio contro il, la prossima sfida con il Monza, le ambizioni nerazzurre in Champions League e il mercato sono stati i temi trattati.Di, il vantaggio in classifica dell’sulle due più dirette inseguitrici è rimasto inalterato, mentre la Juventus si è avvicinata a -6. Come vede la lotta al vertice della Serie A?Il pareggio dell’ha agevolato la Juventus, che poi ha vinto (contro il Venezia per 2-0, ndr.). Vedo sempre i nerazzurri e i partenopei in vantaggio sulla Juventus. Sono più attrezzati e tranquilli, dato che a Torino si parla di un po’ di confusione che si aggiunge ai tanti infortunati e a situazioni un po’ particolari. Penso chesiano quelle che possono dire la loro.