Iodonna.it - Esattamente cosa stiamo festeggiando oggi?

Leggi su Iodonna.it

Se l’8 marzo fosse tutti i giorni, non saremmo qui a scriveredella Festa delle donne. Per carità, nessuno ce l’ha chiesto. Donne dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X Leggi anche › L’Agorà di Selene Calloni Williams: «Si fa presto a dire festa della donna» Ma la verità, amiche care, per quello che osservo da questa postazione dialogante, è che, al netto dell’occasione che ci offre di festeggiarci tra donne, a noi questa ricorrenza ormai piace poco.