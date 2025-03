Ilrestodelcarlino.it - Esami al cuore gratis per tutti in piazza a Bologna: quando e dove

, 8 marzo 2025 – Sta per arrivare la Banca del. Da dopodomani, lunedì 10 marzo, a mercoledì 12 marzo il Jumbo Truck sosterà per tre giorni in città, inVIII Agosto. Dopo il successo delle scorse edizioni, è ripartita infatti a grande richiesta la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del2024-2025”, promossa dalla “Fondazione per il Tuo” dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, facente parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del” . Allarme medici di famiglia: in Emilia-Romagna ne mancano 536 Screening cardiologico gratuito: eccoPer tre giorni il Jumbo Truck di Banca del, appositamente allestito, tornerà a fare tappa anche aper offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.