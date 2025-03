Ilgiorno.it - Ergastolo per il reato di femminicidio, la rabbia dell’amica di Sofia Castelli: “Oggi chi l’ha uccisa starebbe in carcere a vita invece di scontare solo 24 anni...”

Milano, 8 marzo 2025 – L'introduzione deldi, punibile con l'"da una parte è una bellissima notizia, dall'altra fa, perché una cosa del genere avrebbe cambiato radicalmente la condanna di Zakaria". A dirlo è Aurora Fiameni, la ragazza che la mattina del 29 luglio 2023 a Cologno Monzese, nel Milanese, dopo una notte spensierata in discoteca, dormiva nel letto della sua migliore amica,, mentre a pochi metri da lei l'ex fidanzato la uccideva a coltellate nel sonno. Un omicidio per cui il reo confesso Zakaria Atqaoui sta scontando una pena di 24, inflittagli in primo grado nell'aprile scorso dalla Corte d'Assise di Monza e confermata lo scorso dicembre dalla Corte d'Assise d'appello di Milano. L’amarezza Una pena ritenuta "una presa in giro" da Aurora, che dopo ildella sua migliore amica, ha deciso di impegnarsi in prima persona nel contrasto alla violenza contro le donne, partecipando al progetto dell'associazione Scarpetta rossa "Ora parla”, dedicato proprio alla ventennedall'ex fidanzato nel sonno.