Epic Games denunciata a causa di Fortnite

, lo studio dietro il fenomeno globale di, si trova ancora una volta a fronteggiare una battaglia legale. Una nuova, depositata presso un tribunale di San Francisco, accusa l’azienda di adottare strategie di marketing ingannevoli all’interno del negozio virtuale del gioco. I querelanti, due genitori in rappresentanza dei loro figli, sostengono che il sistema di vendita diinduca artificialmente la sensazione di urgenza negli acquisti, manipolando i giocatori, specialmente i più giovani, attraverso il meccanismo della Fear of Missing Out (FOMO).– Gamerbrain.netUn negozio virtuale tra illusioni di scarsità e tattiche psicologicheIl cuore della disputa riguarda il sistema di temporizzazione delle offerte nel negozio di. Secondo l’accusa, i timer che segnalano la scadenza di un oggetto in realtà non corrispondono alla sua effettiva disponibilità: molte skin e accessori rimangono acquistabili anche dopo la scadenza, talvolta con lo stesso sconto applicato.