Entra in una vasca idromassaggio di un Airbnb e ne esce con il corpo pieno di bolle rosse. L'estetista Justin Spracklin: "Un terreno fertile per i batteri"

Immergersi nelladi unpuò nuocere al proprio benessere? Secondosì, soprattutto se l’acqua è poco controllata e non viene cambiata spesso. Lo ha mostrato attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram. Il Reel risale a ottobre 2024, ma adesso ha più di 40 milioni di visualizzazioni e oltre 2.900 commenti. Il filmato si apre con una ragazza che mostra il propriodi eruzioni cutanee.I puntini scarlatti le ricoprono pancia, fianchi e schiena e sullo schermo compare la didascalia: “POV, seita in unadi”. Dopo aver sgranato gli occhi e alzato le sopracciglia, tipici gesti con cui comincia i propri video,ha commentato: “Sebbene avessi unae fosse ben tenuta, non è un posto in cui mi vedrete mai immergermi”.