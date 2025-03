Tvzap.it - Entra al bar e si mette a sparare, colpite 12 persone: è caccia aperta

Nella serata di ieri, una sparatoria ha provocato il ferimento di almeno 12in un locale . La polizia di Toronto ha comunicato che, sebbene quattro dei feriti siano fuori pericolo, non ci sono ancora informazioni precise sulla gravità delle condizioni delle altre vittime. (segue dopo la foto)Leggi anche:I am deeply troubled to hear reports of a shooting at a pub in Scarborough. I have spoken to Chief Demkiw and he has assured me all necessary resources have been deployed. This is an early and ongoing investigation – police will provide further details. My thoughts are with the.— Mayor Olivia Chow (@MayorOliviaChow) March 8, 2025 Canada, sparatoria in un pub di Toronto: almeno 12 feritiIl fatto di sangue è avvenuto in Canada, in un pub a situato a Scarborough, nella parte orientale della città.