Enrico VIII e lo scisma anglicano | fu solo questione d’amore?

L’8 marzo 1531 è una data assai importante per la storia d’Inghilterra: fu proprio in quel giorno, infatti, che l’Assemblea del clero inglese di Canterbury accettò i 5 articoli con cui reproclamava di essere “ilprotettore e capo supremo della Chiesa d’Inghilterra”. Si trattava del primo passo verso lo, che sanciva l’indipendenza dall’autorità del papa e che molti attribuiscono all’amore del re per l’amante Anna Bolena. In realtà le cause che portarono a questa rottura furono molteplici.salì al trono d’Inghilterra a soli 17 anni, nel 1509, e poche settimane dopo prese in moglie la vedova del fratello Arthur (erede al trono morto improvvisamente per malattia qualche anno prima) Caterina d’Aragona, figlia dei regnanti spagnoli Ferdinando e Isabella.