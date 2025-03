Ilrestodelcarlino.it - Endas protagonista ai Master Indoor Over 35

Lo scorso weekend, il PalaCasali di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani, evento dedicato a tutti gli atleti35 anni e piena dimostrazione di come l’atletica, sport pieno di passione e di talenti, non abbia età. Anche l’AtleticaCesena ha partecipato, raccogliendo non solo numerose medaglie, ma anche tanta voglia di mettersi in gioco. Tra i protagonisti, spicca il veterano della squadra, Luigi Valdifiori (80), che ha conquistato l’oro nei 400 m con una straordinaria rimonta nel finale e l’argento negli 800 m. Bene anche Davide Tappi nei 60m e 200m M70, mentre un pizzico di sfortuna per Pierpaolo Senni, squalificato nei 3000 m di marcia a soli 400 m dall’arrivo. Esordio in maglia cesenate per Andrea Bissioni e Giuseppina Piccaluga, che si sono ben comportati nei 1500m nonostante una brutta influenza.