Empoli-Roma il pronostico | Ranieri di misura con Under e non solo

Prosegue un intensissima 28ª giornata di Serie A, che ci ha già regalato emozioni tra venerdì e sabato. Un’altrettanto spumeggiante domenica è alle porte, ed oltre ai big match Napoli-Fiorentina e Atalanta-Juventus, l’attenzione non può che essere rivolta ad unapronta a stupire ancora, in un periodo decisamente da incorniciare. Il prossimo ostacolo da superare, alle 18:00 allo Stadio Castellani, è unalla disperata ricerca di punti salvezza.E in effetti i toscani risultano essere una delle squadre più in difficoltà di degli ultimi mesi, con lo spettro della retrocessione più vivo che mai: la vittoria manca dall’8 dicembre scorso, con soli 3 punti conquistati (pareggi contro Venezia, Bologna e Genoa) nelle ultime 12 di campionato. La classifica dice terz’ultimo posto a 22 punti, a 2 lunghezze di distanza da un Parma che ha pareggiato col Torino sabato pomeriggio, e dunque anche contro laurgono punti.