Empoli-Roma Dybala ai box | Ranieri lancia Soulé

La vittoria per 2-1 con l’Athletic Bilbao è passata in archivio e laguarda già al futuro. I giallorossi hanno messo a referto un altro successo cruciale in questo inizio 2025, che appare sempre di più come una vera e propria cavalcata trionfale. Il focus si sposta ora sul campionato, con la cavalcata verso l’Europa che sta diventando un obiettivo concreto e raggiungibile. Claudiosta limando gli ultimi dettagli in vista dell’imminente gara contro l’, in programma domani domenica 9 marzo alle 18:00 allo stadio Carlo Castellani. Un incontro estremamente delicato, da non sottovalutare per alcuna ragione.Il coach di Testaccio sta delineando lo scacchiere a cui affidarsi, con uno sguardo che va necessariamente al reparto offensivo. Artem Dovbyk dovrebbe essere confermato come centravanti, con Lorenzo Pellegrini che agirà alle sue spalle.