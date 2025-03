Sport.quotidiano.net - Emergenza "La Virtus deve stringere i denti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

LaImola gioca in anticipo questa sera alle ore 20,30; al PalaRuggi i gialloneri affronteranno Agrigento. Una partita importante per i gialloneri: vincere per certificare la salvezza e tenere vive le speranze di partecipare ai play in che valgono un posto nei play off post season. Una V imolese acciaccata e con qualche problema come spiega coach Gianlugi Galetti: "Siamo ancora in– dice l’allenatore –, non ci sono speranze per vedere in campo Anaekwe, vedremo se potrà giocare Masciarelli. La situazione di Dario non è semplice, abbiamo però il rientro di Luca Valentini che ci restituisce un costruttore di gioco e questo aiuterà altri giocatori dell’organico. Luca non può avere un’autonomia illimitata, dovremo gestirlo nel miglior modo possibile, gli faremo fare un grande riscaldamento pre partita e li verrà deciso come e quando utilizzarlo.