Emanuela Orlandi il fratello Pietro | Minardi? Credo ad alcune cose che disse andava ascoltata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Mi dispiace per la morte di una persona e mi dispiace anche perché dal 2015, con le ultime dichiarazioni che ha fatto, nessuno l'ha più. Forse era il caso che qualcuno la sentisse; io gliel'ho chiesto più volte in passato, ma non ha mai voluto incontrarmi". Lo afferma all'Adnkronos