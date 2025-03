Ilfattoquotidiano.it - “Emanuela Orlandi fu portata in Liechtenstein, ora vive in un convento di clausura”: la rivelazione di Alì Agca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da anni lo dichiara e ieri lo ha ribadito in un video diffuso su Facebook: “è viva e si trova in undicome suora in qualche parte di Europa”. A parlare è Alì, l’ex terrorista turco che tutti ricordano come colui che il 13 maggio del 1981 provò ad assassinare Papa Giovanni Paolo II., che da anni sostiene che la cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno del 1983 si trovi in unaustriaco, ieri ha voluto “rispondere all’appello di Pietroa Francesco in cui chiede ladella verità su”.Una richiesta che secondo l’ex lupo grigio “probabilmente non sarà accolta”. “Io posso rivelare parzialmente la verità”, ha aggiunto. “Il governo vaticano (all’epoca dei fatti, ndr) ha trasferitoin una casa famiglia reale in