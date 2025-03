Quotidiano.net - Elon ‘mani di forbice’, Musk la mina vagante per Trump. E Tesla brucia 700 miliardi

Roma, 8 marzo 2025 - Negli Stati Uniti e altrove, da destra a sinistra, cresce l'antipatia per. Ee Twitter ne fanno le spese con danni ai concessionari delle auto, e abbandoni improvvisi, e motivati, del social da parte anche di Vip. Il miliardario Ceo di, dopo aver trascinato Donaldin campagna elettorale, si è ritagliato un ruolo di 'contabile senza scrupoli' nella nuova amministrazione con il temuto DOGE, il dipartimento di efficienza governativa (Department of Government Efficiency). Con l'organizzazione governativa temporanea, nata con un ordine esecutivo del presidente il 20 gennaio 2025, per "modernizzare la tecnologia e i software federali e per massimizzare l'efficienza e la produttività governativa",sta tagliando stipendi e licenziando impiegati statali senza tregua, il tutto allo scopo di ridurre gli sprechi e le spese federali come chiesto dal ‘capo’