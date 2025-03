Movieplayer.it - Elodie, Ornella Vanoni, Valeria Golino parlano dell'Arte della Ribellione, stasera su Sky Atlantic e NOW

, regista de L'a Gioia, discute con sei ospiti rispetto a sessualità, femminismo e altri temi al centroa serie in un talk, L', in onda su Sky nella prima serata'8 marzo.sono solo alcunee ospiti de L',il talk tutto al femminile in ondasu Skyalle 21:15 e in streaming su NOW (dalle 10:00 di questo 8 marzo la tavola rotanda è disponibile anche sul canale YouTube di Sky Italia)., regista e co-sceneggiatricea serie, Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste, si confronteranno sui temi al centroa serie cone la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1) Vicky Piria. A moderare l'incontro sarà la giornalista di Sky TG24 Denise Negri.