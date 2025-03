Biccy.it - Elodie: “Io all’Eurovision non andrei, non amo le gare”

“Lenon penso siano utili a niente“. Con queste parole rilasciate a Repubblica,ha dichiarato nero su bianco che non parteciperebbe maiSong Contest e che quindi, se avesse vinto il Festival di Sanremo con il brano Dimenticarsi Alle 7, avrebbe ceduto il suo posto al secondo classificato. Proprio come ha fatto Olly.“Già Sanremo ha le sue dinamiche complesse, com’è normale che sia una gara. Non amo le, non penso siano utili a niente, ma è bello poter raccontare il proprio progetto. L’Eurovision lo farei fare a qualcun altro”.Da Amici di Maria De Filippi alle quattro volte in gara al Festival di Sanremo. Insomma, lecanore non avranno senso, ma sono state il suo successo. Peccato, perché una come leiSong Contest sarebbe stata perfetta!: “Non cimai all’#Eurovision.