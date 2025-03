Anteprima24.it - Elezioni all’Ordine degli Architetti Ppc di Caserta, cappotto della lista di Cecoro

Tempo di lettura: 3 minutiUniti” che, alleper il rinnovo del Consiglio dell’OrdinePPCprovincia di, bissa il successo di 4 anni fa e conquista tutti i 15 seggi in palio.La tornata elettorale svoltasi per via telematica, tramite la piattaforma ‘SKYVOTE’, nelle giornate di ieri e dell’altro ieri, ha segnato la straordinaria affermazionecompagine ispirata dal presidente uscente Raffaeleche ha più che doppiato, praticamente surclassandola, laavversaria.Uniti ha eletto alla carica di consigliere dell’Ordine tutti i candidatipropriarinnovata con tanti volti giovani e nuovi per espressa volontà dello stesso, che rimarranno in carica per il prossimo quadriennio 2025/2029.