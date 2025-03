Bergamonews.it - Eletto il nuovo consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia

Bergamo. Si sono concluse ieri sera, alle ore 18 e al primo turnorale previsto dal regolamento, le votazioni online per l’elezione deldi Bergamo. Hanno espresso il loro voto 852 iscritti, pari a circa il 38%iscritti totali (2.246) che, in incremento rispetto alla scorsa elezione, ha abbondantemente superato il quorum richiesto per questa fase, corrispondente a 749 votanti.Ilè composto da 15 membri, 14 iscritti alla Sezione A e 1 iscritto alla Sezione B (junior). Ilsarà in carica per il quadriennio 2025-2029, con un insediamento previsto entro il 14 aprile. Il suo primo atto sarà l’elezione delle sue cariche: Presidente, Tesoriere e Segretario.