Liberoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, "la piccola Nina": nel giorno più triste, lo straziante video dopo la scomparsa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se n'è andata lunedì scorso,, proprio all'inizio della settimana che avrebbe portato all'8 marzo, la Festa della donna. Una ricorrenza che l'attrice romana,a soli 71 anni per un tumore al pancreas, avrebbe celebrato con il suo stesso esempio di coraggio, speranza, forza d'animo e altruismo. Negli ultimi 15 mesi, infatti, pur alle prese con una malattia feroce, terribile, che fin da subito le ha lasciato poche possibilità di vita, ha sempre lottato per lanciare messaggi di ottimismo. "Lo ha fatto per gli altri, fin da subito", hanno confermato commossi i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro neldel funerale, con la Chiesa degli Artisti e piazza del Popolo a Roma gremiti di colleghi, amici, fan e semplici cittadini, conquistati dalla sua storia Proprio la moglie di Paolo, Clizia Incorvaia, sui social è stata sempre prodiga di pensieri e aneddoti sulla suocera, pieni di affetto e riconoscenza.