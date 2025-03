Biccy.it - Eleonora a The Voice Senior: “Sono tornata a cantare grazie al mio amore per Sara”

Salvi è stata una delle protagoniste della nuova puntata di The. “Mi chiamoSalvi,nata a Bergamo, ho 60 anni ein pensione. Dopo la scuola, chiesi a mia madre: “Mamma, voglio il motorino”. Lei mi rispose: “Se lavori, potrai avere tutto quello di cui hai bisogno”. E così è stato” – ha dichiarato nella clip di presentazione – “Ho lavorato in un laboratorio di piccola pelletteria e come cassiera in una stazione di servizio. Quel lavoro era una finestra sul mondo, ma allo stesso tempo mi sembrava di perderlo. Di giorno lavoravo, di sera cantavo: era l’epoca d’oro della disco music. Amavo ballare, potevo stare in pista per ore senza mai stancarmi”.Come ha raccontato poi ai coach,Salvi ha confessato di essere in pensione da due anni perché “ho iniziato a lavorare quando ne avevo 15, i miei volevano che prendessi un posto fisso“.